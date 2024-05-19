Хорошие урожаи кабачков, помидоров, огурцов и других овощей – цель любой хозяйки, фермера, профессионального агронома или дачника.

У каждого есть свои секреты, ошибки и опыт в выращивании помидоров, кабачков, перца, огурцов, капусты и других культур. Как, где и когда правильно посадить, чем подкармливать, как поливать и т.д.

По словам опытной хозяйки и автора блога «treskablog», она вообще разработала свою стратегию по выращиванию разных культур на своем огороде.

Пани Дария отметила, что у нее постоянно спрашивают, какого сорта шпинат, когда сажать, как и чем подкармливать.

«На видео шпинат, который я собрала с 1 грядки длиной 7 м на 0,8 м. Здесь 3 сорта. Все посажены осенью. На днях я соберу такой же урожай шпината со второй грядки, она меньшего размера, на нее я посадила весной шпинат. Уже собираю большие урожаи салатов, так будет весь май и июнь», – рассказала хозяйка.

Затем, по ее словам, будут большие урожаи кабачков, помидоров, огурцов, брокколи, базилика и другие культуры.

И причина, уверяет она, всего дна.

«Это моя земля. Я не выращиваю овощи, планируя посадку на 1 сезон. Я разработала целую стратегию, как земля может становиться лучше, а экосистема вашего участка – стабильной…», - говорит хозяйка.

Ранее блогер рассказала, что за 8 лет выращивания спаржи у нее не было еще такого раннего урожая.

«Первая спаржа, пока тоненькая, ей легче прорасти, но и большая будет вскоре, уже вижу ее», - делилась своими достижениями хозяйка.

Подчеркнем, что при выращивании кабачков, помидоров, перца, огурцов и других овощей очень важно обращать внимание на рН почвы.

Исправить недостатки почвы можно с помощью удобрений и компоста.

Также при выращивании овощей следует соблюдать правила выбора места.

Наиболее результативные удобрения – гранулированный суперфосфат, а также – подкормка с содержанием калия. Дважды в год рекомендуется вносить удобрения в землю: осенью – зола, весной – азот.

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