Червень ідеально підходить для вирощування пізньорічного та осіннього врожаю, поширена помилка, що городи садять лише навесні.

Може здатися дивним починати у травні планувати осінь, коли ви тільки починаєте насолоджуватися приходом тепла.

Тим не менш, червневі посадки можуть забезпечити вам смачну моркву, квасолю, цибулю та інші осінні культури на місяці.

Ви також можете насолоджуватися жаростійкими овочами, такими як баклажани, кабачки, огірки, зелень і кукурудза, що швидко росте.

І найголовніше, вам не доведеться турбуватися про те, що холодна погода зашкодить вашим сходам у червні! Але вам доведеться виявляти особливу обережність та ретельно поливати.

Поширена помилка, що городи садять лише навесні. Насправді послідовність рослин дозволяє збирати врожай протягом усього сезону. Червень - ідеальний місяць для початку пізнолітніх та осінніх посадок.

Ви можете сіяти моркву, пастернак, квасолю, буряк, кукурудзу, дині, огірки, цибулю та зелень.

Червень також є прекрасним часом, щоб почати посадку капусти для прохолодної погоди, таку як брокколі, качанна, брюссельську та цвітну капусту.

Кукурудза дозріває всього за 60 днів, а це означає, що кукурудза, посіяна у червні, буде готова до вживання до серпня.

Літня морква, можливо, не така солодка, як її весняна та осіння родичі, але вона не менш поживна та смачна. Прохолодна погода на етапі дозрівання допоможе підсолодити коріння.

Незалежно від сорту та особливостей вирощування, квасоля легко проростає у теплих червневих ґрунтах.

Швидкорослі літні цукіні можна сіяти у час червня. Якщо ви забули посадити кабачки у травні або хочете цієї осені отримати щедрий урожай кабачків, можна швидко і легко посіяти в літньому городі.

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