Полуниця, ймовірно, найпопулярніша ягода у світі, її солодкі, соковиті плоди є добрим джерелом вітамінів B і C.

Полуницю легко вирощувати на грядках, у горщиках та підвісних кошиках, що робить її ідеальною навіть для найменшого саду чи балкону.

Виберіть сонячне місце з родючим, добре дренованим грунтом.

Полуниця росте набагато краще, якщо її добре годувати, тому закопайте велику кількість гною та компосту і, якщо можливо, дайте їй постояти тиждень чи два перед посадкою.

Полуниця також подобається, щоб їх грунт був кислим, тому вам слід перевірити рівень pH.

Додавання вищеперелічених органічних добрив допоможе підкислити ґрунт, але в залежності від ваших показників pH вам також може знадобитися додати сірку.

Садіть полуницю так, щоб крона полуниці знаходилася трохи вище за рівень землі, щоб забезпечити хороший дренаж і запобігти гниття крони.

Мульчуйте навколо полуниці соломою або іншою мульчею, щоб зменшити передачу хвороб і зберегти плоди чистими в міру їх розвитку.

Поливати полуницю радять теплою водою, що відстоялася, вранці або ввечері, але важливо стежити, щоб грунт був достатньо зволожений на глибині до 40 см, можна поливати рідше, але глибше.

До цвітіння полуницю не радять поливати під корінь.

Политі грядки полуниці можна замульчувати свіжою соломою.

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