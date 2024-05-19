Яркий и нежный цветок петуния нуждается в правильном уходе, только в таком случае он будет пышно и обильно цвести.

В первую очередь для петунии необходимо найти место, где будет много солнца. Этот цветок любит тепло и свет. Однако следует помнить, что чем больше солнца получает петуния, тем больше воды ей нужно. В особо жаркие дни петунию можно поливать дважды. Но важно не переусердствовать.

Поливать петунию нельзя на листья или цветы – только на корни. Подпитывать петунию следует органическим удобрением.

Как правильно ухаживать за петунией.

Петунию необходимо защищать от ветра и дождя – она не любит плохую погоду. Если листья петунии начали желтеть, ей не хватает железа.

Своими советами по уходу за петунией поделилась и садовница, автор блога «Olesya sad».

Так, подкармливает петунии Олеся раз в неделю с поливом.

«Любое комплексное удобрение для цветущих. В сухом виде бывает или в жидком. По листу раз в неделю 2-3 кормлю после обрезки…», - рассказала садовница.

Говоря о поливе, садовница отмечает, что нельзя и пересушивать, и переливать.

«Поливаю, как чуть-чуть подсохнет верхний слой почвы», - советует садовница.

Также петунию необходимо защищать от вредителей – раз в три недели.

«Профилактика болезней: обрываю со стеблей пожелтевшие листики и подкладываю большие куски коры между стеблями и землей. На землю сыпала мелкую кору», - рассказала блогер.

Как правильно ухаживать за петунией.

Обрезку петуний Олеся делает раз в 2-3 дня.

«Прохожусь и обрываю отцветшие цветы и раз в неделю два прищипываю верхушки побегов для лучшего кущения», - рассказала хозяйка.

В комментариях своим опытом по выращиванию петуний решили поделиться и подписчиці на страницу Олеси:

"За всем нужен уход. В прошлом году имела шикарные петунии, потому что стабильно обрабатывала, удобряла и выполняла остальные советы. Поэтому просто любви недостаточно",

"Бываю на даче раз в неделю. Когда едем домой ставлю горшки в тень (под деревья или кусты). Даже если листочки немножко привянут, полили - и буквально через полчаса они оживают…».

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