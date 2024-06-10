Клубника, вероятно, самая популярная ягода в мире, ее сладкие, сочные плоды являются хорошим источником витаминов B и C.

Клубнику легко выращивать на грядках, в горшках и подвесных корзинах, что делает ее идеальной даже для самого маленького сада или балкона.

Выберите солнечное место с плодородной, хорошо дренируемой почвой.

Клубника растет намного лучше, если ее хорошо кормить, поэтому закопайте большое количество навоза и компоста и, если возможно, дайте ей постоять неделю или две перед посадкой.

Клубнике также нравится, чтобы их почва была кислой, поэтому вам следует проверить уровень pH.

Добавление вышеперечисленных органических удобрений поможет подкислить почву, но в зависимости от ваших показателей pH вам также может потребоваться добавить серу.

Сажайте клубнику так, чтобы крона клубники находилась чуть выше уровня земли, чтобы обеспечить хороший дренаж и предотвратить гниение кроны.

Мульчируйте вокруг клубники соломой или другой мульчей чтобы уменьшить передачу болезней и сохранить плоды чистыми по мере их развития.

Поливать клубнику советуют теплой отстоявшейся водой утром или вечером, но важно следить, чтобы почва была достаточно увлажненной на глубине до 40 см, можно поливать реже, но глубже.

До цветения клубнику не советуют поливать под корень.

Политые грядки клубники можно замульчировать свежей соломой.

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