Перец – это растение, которое очень любит тепло. На затененных участках перчики растут очень плохо, не цветут, а значит урожая можно и не дождаться.
Также перец не любит холодную почву. Для высадки рассады перца необходимо, чтобы температура воздуха днем была 23-25°С, а ночная 15-18°С. Критической для рассады перца считается температура ниже 12 – растение может погибнуть.
Опытные огородники рекомендуют для выращивания перца выбирать грядки, где в прошлом году выращивались огурцы, кабачки, тыквы или морковь.
Почва для выращивания перца должна быть плодородной, рыхлой и иметь нейтральную реакцию.
Своими советами по выращиванию перца поделились и авторы блога с советами для садоводов и огородников «Семейный сад».
«Как высаживать рассаду перца в открытый грунт. Сначала сделайте лунки глубиной 15 см на расстоянии 45 см друг от друга. Залейте лунки водой и оставьте на время, чтобы вода полностью впиталась.
Если рассада перца выращивалась в обычных стаканчиках, извлеките ее и выставьте в лунку. Перец, выращенный в торфяных горшках, высаживайте, не снимая емкость. Высадку необходимо проводить в вечерние часы, чтобы солнце не обожгло растения.
Присыпьте землей, еще раз полейте и мульчуйте. Прикапывая растения. Не забывайте о корневой шейке, она должна находиться над землей», - рассказала хозяйка.
Для того чтобы рассада перца хорошо укоренилась регулярно рыхлите землю вокруг перца.
«Этот прием улучшает аэрацию корней и предотвращает их загнивание», - посоветовала хозяйка.
Перец необходимо поливать раз в два дня, а после полива обязательно мульчировать грунт.
Отметим, что лучше всего рассаду перца высаживать в открытый грунт после того, как минуют риски весенних заморозков.
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