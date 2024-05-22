Если хочется получить хороший урожай сладкого и полезного перца, необходимо не прогадать со сроками посадки рассады в грунт, а также сделать так, чтобы растение прижилось на новом месте.

Перец – это растение, которое очень любит тепло. На затененных участках перчики растут очень плохо, не цветут, а значит урожая можно и не дождаться.

Также перец не любит холодную почву. Для высадки рассады перца необходимо, чтобы температура воздуха днем ​​была 23-25°С, а ночная 15-18°С. Критической для рассады перца считается температура ниже 12 – растение может погибнуть.

Опытные огородники рекомендуют для выращивания перца выбирать грядки, где в прошлом году выращивались огурцы, кабачки, тыквы или морковь.

Почва для выращивания перца должна быть плодородной, рыхлой и иметь нейтральную реакцию.

Своими советами по выращиванию перца поделились и авторы блога с советами для садоводов и огородников «Семейный сад».

«Как высаживать рассаду перца в открытый грунт. Сначала сделайте лунки глубиной 15 см на расстоянии 45 см друг от друга. Залейте лунки водой и оставьте на время, чтобы вода полностью впиталась.

Если рассада перца выращивалась в обычных стаканчиках, извлеките ее и выставьте в лунку. Перец, выращенный в торфяных горшках, высаживайте, не снимая емкость. Высадку необходимо проводить в вечерние часы, чтобы солнце не обожгло растения.

Присыпьте землей, еще раз полейте и мульчуйте. Прикапывая растения. Не забывайте о корневой шейке, она должна находиться над землей», - рассказала хозяйка.

Для того чтобы рассада перца хорошо укоренилась регулярно рыхлите землю вокруг перца.

«Этот прием улучшает аэрацию корней и предотвращает их загнивание», - посоветовала хозяйка.

Перец необходимо поливать раз в два дня, а после полива обязательно мульчировать грунт.

Отметим, что лучше всего рассаду перца высаживать в открытый грунт после того, как минуют риски весенних заморозков.

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