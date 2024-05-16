Ви можете зробити кілька речей, щоб отримати величезний урожай перцю в цьому році та в наступний період.

Вітер на сьогоднішній день є найбільш поширеною причиною пошкодження рослин перцю.

Сильний порив вітру може зламати важку верхівку перцю, що може зіпсувати плоди, але, безумовно, знизить ваші шанси на отримання майбутніх плодів.

Цей секрет вирощування перцю допоможе запобігти будь-яким неприємностям, надавши їм опору для великих плодів.

Секрет вирощування перцю , про який часто забувають – перець обгорає на сонці! Не дозволяйте безжальному сонцю зіпсувати ваші перці! Хоча їм потрібно багато сонячного світла, занадто багато світла може їх обпекти.

Забезпечте тінь, коли сонце найбільш інтенсивне, щоб зберегти ваші овочі.

Подумайте про використання тканини, що затіняє, щоб захистити перець.

Інший варіант – посадити навколо перцю високі рослини.

Огородники часто припускають, що проблема пов'язана з водою щоразу, коли листя перцю опадає. Однак перець може поникнути і від великої кількості води.

Огородникам-початківцям може бути складно правильно доглядати за перцем, але подача потрібної кількості води має вирішальне значення для великого врожаю.

Крапельне зрошення – найкращий спосіб забезпечити перцю достатню кількість води.

Вода повільно капатиме з системи, забезпечуючи рівномірний розподіл води по рослинах, розташованих близько до землі, і мінімізуючи попадання води на листя перцю.

Останні новини України:

Як правильно виростити перець на розсаду – секрети професіоналів.

Ніколи не садіть так огірки: помилка, яка загубить урожай.

Як правильно садити перець, щоб отримати врожай швидше за інших.