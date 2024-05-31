Основні необхідні документи для отримання субсидії включають кілька важливих документів, іноді потрібно написати нову заяву.

У травні частина українців виявила, що розмір їхньої субсидії став меншим, ніж у попередні місяці. Причиною цього є завершення опалювального сезону в квітні. Зараз, з 1 травня по 30 вересня, діє неопалювальний період.

За словами Наталії Вєчканової, заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України на Одещині, розмір субсидії залежить від сезону.

Більшість категорій громадян автоматично перейдуть на розрахунок субсидії для неопалювального сезону, зазначає посадовиця. Проте деяким особам все одно доведеться оновити свої документи в Пенсійному фонді.

Це стосується тих, хто змінив кількість зареєстрованих у помешканні осіб, орендує житло, має статус внутрішньо переміщеної особи або в кого фактична кількість мешканців відрізняється від зареєстрованої.

Наталія Вєчканова також пояснює, що є час для подання документів для нових заявників чи тих, хто подає документи повторно: "Якщо людина до нас звернеться у травні, у червні, то ми будемо призначати субсидію з початку неопалюваного сезону. Якщо людина звернеться до нас вже в серпні або вересні, то тут уже буде призначення з місяця подання заяви".

Основні необхідні документи для отримання субсидії включають заяву, декларацію про доходи та документ, що посвідчує особу. У випадку нестандартних обставин фахівець Пенсійного фонду порадить, які додаткові документи потрібно подати для призначення субсидії. Документи можна подати в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, відправити поштою або надіслати онлайн через офіційний портал ПФУ.

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