В мае часть украинцев обнаружила, что размер их субсидии стал меньше, чем в предыдущие месяцы. Причиной этого является завершение отопительного сезона в апреле. Сейчас с 1 мая по 30 сентября действует неотапливаемый период.

По словам Натальи Вечкановой, заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области, размер субсидии зависит от сезона.

субсидия, пенсия, выплаты

Большинство категорий граждан автоматически перейдут на расчет субсидии для неотапливаемого сезона, отмечает чиновник. Однако некоторым все равно придется обновить свои документы в Пенсионном фонде.

Это касается тех, кто изменил количество зарегистрированных в квартире, арендует жилье, имеет статус внутренне перемещенного лица или у кого фактическое количество жителей отличается от зарегистрированного.

Наталья Вечканова также объясняет, что есть время для подачи документов для новых заявителей или подающих документы повторно: "Если человек к нам обратится в мае, в июне, то мы будем назначать субсидию с начала неотапливаемого сезона. Если человек обратится к нам уже в августе или сентябре, здесь уже будет назначение с месяца подачи заявления".

субсидия, пенсия, выплаты

Основные необходимые документы для получения субсидии включают заявление, декларацию о доходах и документ, удостоверяющий личность. В случае нестандартных обстоятельств специалист Пенсионного фонда посоветует, какие дополнительные документы следует подать для назначения субсидии. Документы можно предоставить в любом сервисном центре Пенсионного фонда, отправить по почте или отправить онлайн через официальный портал ПФУ.

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Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.