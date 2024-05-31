Основные необходимые документы для получения субсидии включают несколько важных докуентов, иногда нужно написать новое заявление.

В мае часть украинцев обнаружила, что размер их субсидии стал меньше, чем в предыдущие месяцы. Причиной этого является завершение отопительного сезона в апреле. Сейчас с 1 мая по 30 сентября действует неотапливаемый период.

По словам Натальи Вечкановой, заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области, размер субсидии зависит от сезона.

Большинство категорий граждан автоматически перейдут на расчет субсидии для неотапливаемого сезона, отмечает чиновник. Однако некоторым все равно придется обновить свои документы в Пенсионном фонде.

Это касается тех, кто изменил количество зарегистрированных в квартире, арендует жилье, имеет статус внутренне перемещенного лица или у кого фактическое количество жителей отличается от зарегистрированного.

Наталья Вечканова также объясняет, что есть время для подачи документов для новых заявителей или подающих документы повторно: "Если человек к нам обратится в мае, в июне, то мы будем назначать субсидию с начала неотапливаемого сезона. Если человек обратится к нам уже в августе или сентябре, здесь уже будет назначение с месяца подачи заявления".

Основные необходимые документы для получения субсидии включают заявление, декларацию о доходах и документ, удостоверяющий личность. В случае нестандартных обстоятельств специалист Пенсионного фонда посоветует, какие дополнительные документы следует подать для назначения субсидии. Документы можно предоставить в любом сервисном центре Пенсионного фонда, отправить по почте или отправить онлайн через официальный портал ПФУ.

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