Огірки люблять багатий ґрунт, повний органічних речовин, тому перед посадкою покращіть його, тому важливо знати, як підгодувати овочі.

Огірки їдять у салатах, але їх також можна маринувати або перетворювати на смачні приправи та соуси.

Всі частини огірка їстівні, але деякі сорти мають товсту гірку шкірку, яку краще знімати.

Як вирощувати огірки?

Огірки - це однорічні рослини теплого сезону, які слід вирощувати у сонячному місці, захищеному від вітрів.

Огірки люблять багатий ґрунт, повний органічних речовин, тому перед посадкою покращіть його, вносячи компост та гній.

Одночасно підвищуйте рівень кальцію за допомогою дози доломіту або вапна.

Не забудьте мульчувати навколо огірків, щоб зберегти вологість ґрунту, захиститися від бур'янів та допомогти зменшити деякі грибкові проблеми.

У середині сезону ви можете покращити грунт для огірків, додавши ще одну дозу доломіту або вапна і більше компосту/гною, особливо якщо у вас поганий грунт.

Поливати огірки можна лише теплою водою приблизно 25-28°С. По листі краще поливати близько 9-ї ранку і протягом дня біля огірків буде підвищена вологість.

Поливати під палючим сонцем огірки, не рекомендується, адже на листі можуть з'являться опіки.

Поливати огірки під корінь можна як уранці, так і ввечері, коли пішла спека.

До збирання огірків може пройти близько 8-10 тижнів, залежно від сорту та умов вирощування.

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