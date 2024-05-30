Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, мають право на 100% знижку, є також ті, хто може отримувати знижку у розмірі 50%.

В Україні певні категорії пенсіонерів мають право на 50% знижку на оплату комунальних послуг. Ця пільга надається за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує визначену законом суму. Про це повідомили у ПФУ.

Жертвам нацистських переслідувань також надається 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання цієї пільги середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати величину податкової соціальної пільги.

Законодавство визначає, що для отримання пільг враховуються доходи пільговика та членів його сім’ї за два квартали перед місяцем звернення.

З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4 240 гривень. Отже, щоб мати право на знижку, середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не повинен перевищувати цю суму.

Українці, які є пенсіонерами та проживають у сільській місцевості, мають можливість скористатися правом на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання цієї пільги важливо мати певну професію та продовжувати проживання в сільській місцевості після виходу на пенсію.

Професії, що дають право на пільгу:

Працівники музеїв

Працівники бібліотек

Спеціалісти з захисту рослин

Працівники освітніх закладів

Працівники державних та комунальних закладів культури, включно з освітніми установами в галузі культури

Працівники медичної та фармацевтичної галузі

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