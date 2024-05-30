В Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на 50% скидку на оплату коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает определенную законом сумму. Об этом сообщили в ПФУ.
Жертвам нацистских преследований также предоставляется скидка 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения этой льготы среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не должен превышать величину налоговой социальной льготы.
Законодательство определяет, что для получения льгот учитываются доходы льготника и членов его семьи за два квартала до месяца обращения.
С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4 240 гривен. Следовательно, чтобы иметь право на скидку, среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать эту сумму.
Украинцы, пенсионеры и проживающие в сельской местности, имеют возможность воспользоваться правом на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этой льготы важно иметь определенную профессию и продолжать проживание в сельской местности после выхода на пенсию.
Профессии, дающие право на льготу:
- Работники музеев
- Сотрудники библиотек
- Специалисты по защите растений
- Работники образовательных заведений
- Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, включая образовательные учреждения в области культуры
- Работники медицинской и фармацевтической отрасли
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