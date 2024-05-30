З наступного місяця для українців можуть зрости тарифи на комунальні послуги, чекають і нові пенсії та розрахунок субсидій по-новому.

З 1 червня українців чекають значні "фінансові" зміни, серед яких збільшення тарифів на комунальні послуги, особливості оформлення субсидій та перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Тарифи на комуналку

Вже з наступного місяця в Україні можуть збільшитися тарифи на електроенергію. Очікується, що нова ціна для населення складатиме від 3,5 до 5 грн/кВт-год, з рішенням, що має бути прийняте до кінця травня. Також планується введення диференційованих тарифів залежно від обсягу споживання.

Наразі чинний тариф складає 2,64 грн/кВт-год для домогосподарств.

Що стосується водопостачання, плани про збільшення тарифів у великих містах існували вже з 1 квітня, але офіційне рішення було відкладено. Тим не менш, в окремих містах місцева влада вже вирішила підвищити вартість води:

В Ізмаїлі з 1 червня вартість централізованого водопостачання зросте до 28,1 грн/куб.м, що на 9,5 грн більше поточного тарифу, а тариф на централізоване водовідведення збільшиться до 33,80 грн/куб.м (раніше було 21 грн/куб.м);

У Звягелі тарифи з 1 червня складатимуть 56 грн/куб.м, порівняно з нинішніми 44,17 грн.

Пенсія для українців

У червні працюючі пенсіонери отримають підвищені пенсійні виплати, а також компенсацію за попередні два місяці.

Цей перерахунок стосується пенсіонерів, які мають понад 24 місяці стажу після останнього перерахунку або після досягнення права на отримання пенсії за віком. Для здійснення перерахунку пенсійних виплат звертатися до Пенсійного фонду України особисто не потрібно – процес відбуватиметься автоматично.

Субсидія

Влітку українці можуть отримувати субсидії на неопалювальний період. Більшість громадян отримали компенсацію за оплату комунальних послуг автоматично, але вона могла зменшитися до нуля, оскільки з травня по жовтень не потрібно платити за опалення. Це призвело до змін у сумі платежу, за яким призначається фінансова допомога.

Якщо після проведеного перерахунку субсидія стала "нульовою", тоді розміри сум за комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу. Натомість вже в опалювальний період, коли ця різниця знову стане помітною, субсидію знову виплачуватимуть.

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