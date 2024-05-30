Со следующего месяца для украинцев могут увеличиться тарифы на коммунальные услуги, ждут и новые пенсии и расчет субсидий по-новому.

С 1 июня украинцев ожидают значительные "финансовые" изменения, в том числе увеличение тарифов на коммунальные услуги, особенности оформления субсидий и перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Тарифы на коммуналку

Уже со следующего месяца в Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию. Ожидается, что новая цена для населения будет составлять от 3,5 до 5 грн/кВт-ч с решением, которое должно быть принято до конца мая. Также планируется введение дифференцированных тарифов в зависимости от объема потребления.

Теперь действующий тариф составляет 2,64 грн/кВт-час для домохозяйств.

Что касается водоснабжения, планы по увеличению тарифов в крупных городах существовали уже с 1 апреля, но официальное решение было отложено. Тем не менее, в отдельных городах местные власти уже решили повысить стоимость воды:

В Измаиле с 1 июня стоимость централизованного водоснабжения вырастет до 28,1 грн/куб.м, что на 9,5 грн больше текущего тарифа, а тариф на централизованный водоотвод увеличится до 33,80 грн/куб.м (ранее было 21 грн/ куб.м);

В Звягеле тарифы с 1 июня будут составлять 56 грн/куб.м по сравнению с нынешними 44,17 грн.

Пенсия для украинцев

В июне работающие пенсионеры получат повышенные пенсионные выплаты, а также компенсацию за предыдущие два месяца.

Этот перерасчет касается пенсионеров, имеющих более 24 месяцев стажа после последнего перерасчета или по достижении права на получение пенсии по возрасту. Для осуществления перерасчета пенсионных выплат обращаться в Пенсионный фонд Украины лично не нужно – процесс будет происходить автоматически.

Субсидия

Летом украинцы могут получать субсидии на неотапливаемый период. Большинство граждан получили компенсацию за оплату коммунальных услуг автоматически, но они могли уменьшиться до нуля, поскольку с мая по октябрь не нужно платить за отопление. Это привело к изменениям в сумме платежа, по которому назначается финансовая помощь.

Если после проведенного перерасчета субсидия стала "нулевой", то размеры сумм за коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа. Зато уже в отопительный период, когда эта разница снова станет заметной, субсидию будут снова выплачивать.

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