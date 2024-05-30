Згідно з новим законом, за відправлення образливих повідомлень передбачено штраф, народ уже охрестив цей захід як "штраф за нюдси та дикпіки".

Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, додаючи статті, що визначають сексуальне домогання та насильство за ознакою статі. Згідно з новим законом, за відправлення образливих сексуальних повідомлень передбачено штраф до 2720 гривень, народ вже охрестив цю міру як "штраф за нюдси та дікпіки".

Окрім того, закон вводить чітке визначення домагання і встановлює адміністративну відповідальність за це.

Згідно з нововведеною статтею 173-6 КУпАП, насильство за ознакою статі, яке включає умисні дії або бездіяльність фізичного, психологічного чи економічного характеру проти особи, зумовлені її статтю або стереотипними уявленнями про соціальні ролі жінок і чоловіків, може завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю потерпілого без спричинення тілесних ушкоджень.

Такі дії караються штрафом від 1 700 до 3 400 гривень, громадськими роботами від 20 до 40 годин або виправними роботами до одного місяця з утриманням 20% заробітку.

За новою статтею 173-7 КУпАП, сексуальне домагання визначається як умисні образливі або принизливі дії сексуального характеру, вчинені проти волі особи. Ці дії можуть бути виражені вербально або невербально, включно з жестами чи мовою тіла, а також через електронні засоби комунікації, наприклад, через повідомлення у соціальних мережах.

Покарання за такі дії передбачає штраф від 1 360 до 2 720 гривень, виконання громадських робіт від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця із відрахуванням 20% заробітку.

Джерело: Судово-юридична газета.

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