Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, додаючи статті, що визначають сексуальне домогання та насильство за ознакою статі. Згідно з новим законом, за відправлення образливих сексуальних повідомлень передбачено штраф до 2720 гривень, народ вже охрестив цю міру як "штраф за нюдси та дікпіки".
Окрім того, закон вводить чітке визначення домагання і встановлює адміністративну відповідальність за це.
Згідно з нововведеною статтею 173-6 КУпАП, насильство за ознакою статі, яке включає умисні дії або бездіяльність фізичного, психологічного чи економічного характеру проти особи, зумовлені її статтю або стереотипними уявленнями про соціальні ролі жінок і чоловіків, може завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю потерпілого без спричинення тілесних ушкоджень.
Такі дії караються штрафом від 1 700 до 3 400 гривень, громадськими роботами від 20 до 40 годин або виправними роботами до одного місяця з утриманням 20% заробітку.
За новою статтею 173-7 КУпАП, сексуальне домагання визначається як умисні образливі або принизливі дії сексуального характеру, вчинені проти волі особи. Ці дії можуть бути виражені вербально або невербально, включно з жестами чи мовою тіла, а також через електронні засоби комунікації, наприклад, через повідомлення у соціальних мережах.
Покарання за такі дії передбачає штраф від 1 360 до 2 720 гривень, виконання громадських робіт від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця із відрахуванням 20% заробітку.
Джерело: Судово-юридична газета.
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