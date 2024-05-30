Согласно новому закону, за отправление оскорбительных сообщений предусмотрен штраф, народ уже окрестил эту меру как "штраф за нюдсы и дикпики".

Верховная Рада приняла законодательные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавляя статьи, определяющие сексуальное домогательство и насилие по признаку пола. Согласно новому закону, за отправление оскорбительных сексуальных сообщений предусмотрен штраф до 2720 гривен, народ уже окрестил эту меру как "штраф за нюдсы и дикпики".

Закон также вводит четкое определение притязания и устанавливает административную ответственность за это.

Согласно нововведенной статье 173-6 КУоАП, насилие по признаку пола, которое включает умышленные действия или бездействие физического, психологического или экономического характера против личности, обусловленные ее статьей или стереотипными представлениями о социальных ролях женщин и мужчин, может нанести вред физическому или психическому. ю потерпевшего без причинения телесных повреждений.

Такие действия наказываются штрафом от 1700 до 3400 гривен, общественными работами от 20 до 40 часов или исправительными работами до одного месяца с содержанием 20% заработка.

По новой статье 173-7 КУоАП сексуальное притязание определяется как умышленные оскорбительные или унизительные действия сексуального характера, совершенные против воли личности. Эти действия могут быть выражены вербально или невербально, включая жесты или язык тела, а также через электронные средства коммуникации, например, через сообщения в социальных сетях.

Наказание за такие действия предусматривает штраф от 1360 до 2720 гривен, выполнение общественных работ от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка.

Источник: Судебно-юридическая газета .

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