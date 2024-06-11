Якщо у городі не вистачає води навіть протягом кількох днів, ваші рослини можуть відчути серйозний негативний вплив.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися про все, що вам потрібно знати про те, коли і як часто поливати город.

Найкращий час для поливу городу:

Можливо, ви чули, що ранній ранок — найкращий час дня для поливу городів, і ця порада загалом вірна.

Краще уникати поливу городу в спекотний день, тому є сенс провести ранковий полив. Ще одне хороше правило – перевірити прогноз погоди та дізнатися, чи прогнозується дощ. Якщо так, то зазвичай ви можете утриматися від поливу свого городу.

Як визначити, коли рослини на городі потребують поливу? Вивчіть стан ваших рослин та рівень вологості ґрунту. Якщо рослини в'януть або відчувають тепловий стрес, негайно напуваєте їх, навіть у другій половині дня в спекотний день і навіть якщо очікується дощ.

В ідеальному світі найкращий час для поливу городу – ранок, коли ще прохолодно.

Це дозволяє воді стікати у ґрунт і досягати коріння рослин, не втрачаючи зайвої води на випаровування. Коли виходить сонце і температура підвищується, випаровування збільшується, і рослини втрачають воду швидше.

Полив ближче до вечора або раннім вечором скорочує втрату води через випаровування і дає рослинам кілька годин з менш інтенсивним перебуванням на сонці, щоб набрати воду в коріння, стебла та листя.

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