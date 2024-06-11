Если в огороде не хватает воды даже в течение нескольких дней, ваши растения могут почувствовать серьезное негативное воздействие.

Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, когда и как часто поливать огород.

Лучшее время для полива огорода:

Возможно, вы слышали, что раннее утро — лучшее время дня для полива огородов, и этот совет в целом верен.

Лучше избегать полива огорода в жаркий день, поэтому имеет смысл провести утренний полив. Еще одно хорошее правило — проверить прогноз погоды и узнать, прогнозируется ли дождь. Если да, то обычно вы можете воздержаться от полива своего огорода.

Как определить, когда растения на огороде нуждаются в поливе? Изучите состояние ваших растений и уровень влажности почвы. Если растения увядают или испытывают тепловой стресс, немедленно поите их, даже во второй половине дня в жаркий день и даже если ожидается дождь.

В идеальном мире лучшее время для полива огорода — утро, когда еще прохладно.

Это позволяет воде стекать в почву и достигать корней растений, не теряя лишней воды на испарение. Когда выходит солнце и температура повышается, испарение увеличивается, и растения теряют воду быстрее.

Полив ближе к вечеру или ранним вечером сокращает потерю воды из-за испарения и дает растениям несколько часов с менее интенсивным пребыванием на солнце, чтобы набрать воду в корни, стебли и листья.

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