Полив – это жизненно важная задача для поддержания растений на огороде, ведь невозможно избежать того факта, что всем для выживания необходима вода, и мы не всегда можем полагаться на погоду.

Поливать растения на огороде в жаркую погоду может быть тяжело и изнурительно, хотя есть способы повысить эффективность полива в эти трудные времена.

В частности, полив растений в начале дня может помочь им подготовиться к более жаркой погоде, которая наступит в предстоящие часы.

Хотя в первую очередь лучше всего поливать утром, полив вечером также является хорошим вариантом, хотя это сопряжено с некоторым дополнительным риском, поскольку листва может оставаться влажной на ночь, и это может привлечь грибковые заболевания.

Итак, поливаете ли вы огород или планируете, лучший совет опытных огородников — делать это утром или вечером.

Полив в полдень, когда солнце находится на пике, может привести к быстрому испарению, уменьшая количество воды, достигающей корней.

Кроме того, капли воды на листьях могут действовать как крошечные увеличительные стекла, что может привести к ожогу листьев.

Чтобы избежать ожогов листьев, всегда поливайте основание растений. Направьте лейку или шланг на нижнюю часть растений, а не поливайте листву.

Замачивание листьев водой может не только привести к их ожогам, но и сделать растения более восприимчивыми к грибковым заболеваниям.

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