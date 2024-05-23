Поливать растения на огороде в жаркую погоду может быть тяжело и изнурительно, хотя есть способы повысить эффективность полива в эти трудные времена.
В частности, полив растений в начале дня может помочь им подготовиться к более жаркой погоде, которая наступит в предстоящие часы.
Хотя в первую очередь лучше всего поливать утром, полив вечером также является хорошим вариантом, хотя это сопряжено с некоторым дополнительным риском, поскольку листва может оставаться влажной на ночь, и это может привлечь грибковые заболевания.
Итак, поливаете ли вы огород или планируете, лучший совет опытных огородников — делать это утром или вечером.
Полив в полдень, когда солнце находится на пике, может привести к быстрому испарению, уменьшая количество воды, достигающей корней.
Кроме того, капли воды на листьях могут действовать как крошечные увеличительные стекла, что может привести к ожогу листьев.
Чтобы избежать ожогов листьев, всегда поливайте основание растений. Направьте лейку или шланг на нижнюю часть растений, а не поливайте листву.
Замачивание листьев водой может не только привести к их ожогам, но и сделать растения более восприимчивыми к грибковым заболеваниям.
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