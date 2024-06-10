Боротьба з бур'янами на городі важлива для здоров'я рослин.
Бур'яни є величезними конкурентами за ресурси та можуть потіснити розсаду овочів.
Через живучість і здатність швидко сіяти насіння роблять боротьбу з бур'янами на городі непростим завданням.
Ручний контроль ефективний, але є трудомістким методом видалення бур'янів із городу. Поєднання підходів та гарна початкова підготовка ділянки є ключем до боротьби з овочевими бур'янами.
Як боротися з бур'янами на городі?
Культурний контроль – безпечний та ефективний метод боротьби з бур'янами.
Вони можуть включати синтетичну або органічну мульчу, прополку або розпушування та покривні культури.
Покривні культури заповнюють передбачуваний город, щоб запобігти поширенню бур'янів, а також додають поживні речовини у ґрунт при весняній обробці.
Залежно від розміру вашої грядки, краще пропалювати бур'яни, поки вони ще не проросли.
Інший варіант - укласти між рядами овочів пластик чи товстий шар органічної мульчі. Це не дозволить насінням бур'янів прижитися.
Рекомендації щодо хімічної боротьби з бур'янами на городі:
Завжди важливо перевіряти етикетки будь-якого гербіциду, навіть органічного продукту, щоб переконатися, що його можна використовувати поряд із їстівними рослинами.
Обговоріть будь-який упакований продукт від бур'янів із місцевим садовим центром або агентом служби підтримки та обов'язково уникайте використання токсичних хімікатів у своєму городі. Уважно прочитайте усі етикетки.
Примітка. Органічні продукти безпечніші для людини та інших рослин, що ростуть, ніж отрутохімікати, і більш екологічні.
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