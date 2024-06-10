Сорняки в огороде являются огромными конкурентами за ресурсы и могут поглотить саженцы ваших растений, поэтому важно знать, как от них избавиться.

Борьба с сорняками в огороде важна для здоровья ваших растений.

Сорняки являются огромными конкурентами за ресурсы и могут потеснить рассаду овощей.

Из-за живучести и способности быстро сеять семена делают борьбу с сорняками в огороде непростой задачей.

Ручной контроль эффективен, но является трудоемким методом удаления сорняков из огорода. Сочетание подходов и хорошая первоначальная подготовка участка являются ключом к борьбе с овощными сорняками.

Как бороться с сорняками на огороде?

Культурный контроль — безопасный и эффективный метод борьбы с сорняками.

Они могут включать синтетическую или органическую мульчу , прополку или рыхление и покровные культуры.

Покровные культуры заполняют предполагаемый огород, чтобы предотвратить распространение сорняков, а также добавляют питательные вещества в почву при весенней обработке.

В зависимости от размера вашей грядки, лучше всего пропалывать сорняки, пока они еще не проросли.

Другой вариант — уложить между рядами овощей пластик или толстый слой органической мульчи. Это не позволит семенам сорняков прижиться.

Рекомендации по химической борьбе с сорняками на огороде:

Всегда важно проверять этикетки любого гербицида, даже органического продукта, чтобы убедиться, что его можно использовать рядом со съедобными растениями.

Обсудите любой упакованный продукт от сорняков с местным садовым центром или агентом службы поддержки и обязательно избегайте использования токсичных химикатов в своем огороде. Внимательно прочитайте все этикетки.

Примечание. Органические продукты безопаснее для человека и других растущих растений, чем ядохимикаты, и более экологичны.

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