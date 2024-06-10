Щоб виростити великі та смачні помідори, ви повинні розуміти, коли, навіщо і як удобрювати рослини томатів.

Ви повинні розуміти, що рослини помідорів мають особливі потреби у різні періоди циклу росту.

Давайте розсаді помідорів у червні половину рекомендованої дози рідкого добрива, коли побачите справжнє листя.

Коли розсада досягне 15 см, почніть давати рослині помідорів повну дозу добрив, що рекомендується.

Своєчасне внесення поживних речовин та добрив має вирішальне значення для розвитку коріння, здорового листя та виробництва плодів помідорів.

Ознаками нестачі поживних речовин для помідорів є:

Жовте листя на помідорах: може вказувати на дефіцит азоту. Але пам'ятайте, що перше і нижнє листя часто жовтіє, відслуживши своє призначення.

Пурпурне або коричневе листя на помідорах: може вказувати на дефіцит фосфору. Але листя також може почорніти під впливом холодної погоди.

Слабкі рослини помідорів: це може вказувати на дефіцит калію чи поганий полив.

Ви можете вирощувати помідори у ґрунті гарної якості, не додаючи додаткового компосту, підживлення чи добрив, але при цьому постраждає врожайність помідорів.

Рекомендується придбати якісне добриво, призначене для помідорів, щоб приділяти вашим рослинам додаткову увагу.

Дозування та частота мають вирішальне значення, оскільки надмірно удобрені рослини помідорів дадуть поганий урожай.

Якісне рідке добриво для помідорів забезпечить ваші рослини необхідними поживними речовинами. Виконуйте інструкції на упаковці.

У вас багато часу і ви хочете підготувати ґрунт для помідорів: нанесіть товстий шар компосту на грядки, перш ніж виносити рослини на вулицю.

Купуйте якісне рідке добриво для помідорів, використовуючи наведені нижче співвідношення NPK - азот (N), фосфор (P) та калій (K), як орієнтир залежно від ваших потреб.

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