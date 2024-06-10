Чтобы вырастить большие и вкусные помидоры, вы должны понимать, когда, зачем и как удобрять растения томатов.

Вы должны понимать, что растения помидоров имеют особые потребности в разные периоды цикла роста.

Давайте рассаде помидоров в июне половину рекомендуемой дозы жидкого удобрения, когда увидите настоящие листья.

Когда рассада достигнет 15 см, начните давать растению помидоров полную рекомендуемую дозу удобрений.

Своевременное внесение питательных веществ и удобрений имеет решающее значение для развития корней, здоровой листвы и производства плодов помидоров.

Признаками недостатка питательных веществ для помидоров являются:

Желтые листья на помидорах: может указывать на дефицит азота. Но помните, что первые и нижние листья часто желтеют, отслужив свое предназначение.

Пурпурные или коричневые листья на помидорах: могут указывать на дефицит фосфора. Но листья также могут почернеть под воздействием холодной погоды .

Слабые растения помидоров: это может указывать на дефицит калия или плохой полив.

Вы можете выращивать помидоры в почве хорошего качества, не добавляя дополнительного компоста, подкормок или удобрений, но при этом пострадает урожайность помидоров.

Рекомендуется приобрести качественное удобрение, предназначенное для помидоров, чтобы уделять вашим растениям дополнительное внимание.

Дозировка и частота имеют решающее значение, поскольку чрезмерно удобренные растения помидоров дадут плохой урожай.

Качественное жидкое удобрение для помидоров обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами. Следуйте инструкциям на упаковке.

У вас много времени и вы хотите подготовить почву для помидоров: нанесите толстый слой компоста на грядки, прежде чем выносить растения на улицу.

Купите качественное жидкое удобрение для помидоров, используя приведенные ниже соотношения NPK - азот (N), фосфор (P) и калий (K), в качестве ориентира в зависимости от ваших потребностей.

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