Вы должны понимать, что растения помидоров имеют особые потребности в разные периоды цикла роста.

Давайте рассаде помидоров в июне половину рекомендуемой дозы жидкого удобрения, когда увидите настоящие листья.

Когда рассада достигнет 15 см, начните давать растению помидоров полную рекомендуемую дозу удобрений.

Своевременное внесение питательных веществ и удобрений имеет решающее значение для развития корней, здоровой листвы и производства плодов помидоров.

Признаками недостатка питательных веществ для помидоров являются:

Желтые листья на помидорах: может указывать на дефицит азота. Но помните, что первые и нижние листья часто желтеют, отслужив свое предназначение.

Пурпурные или коричневые листья на помидорах: могут указывать на дефицит фосфора. Но листья также могут почернеть под воздействием холодной погоды .

Слабые растения помидоров: это может указывать на дефицит калия или плохой полив.

Вы можете выращивать помидоры в почве хорошего качества, не добавляя дополнительного компоста, подкормок или удобрений, но при этом пострадает урожайность помидоров.

помидоры черри

Рекомендуется приобрести качественное удобрение, предназначенное для помидоров, чтобы уделять вашим растениям дополнительное внимание.

Дозировка и частота имеют решающее значение, поскольку чрезмерно удобренные растения помидоров дадут плохой урожай.

Качественное жидкое удобрение для помидоров обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами. Следуйте инструкциям на упаковке.

У вас много времени и вы хотите подготовить почву для помидоров: нанесите толстый слой компоста на грядки, прежде чем выносить растения на улицу.

Купите качественное жидкое удобрение для помидоров, используя приведенные ниже соотношения NPK - азот (N), фосфор (P) и калий (K), в качестве ориентира в зависимости от ваших потребностей.

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