Вы должны понимать, что растения помидоров имеют особые потребности в разные периоды цикла роста.
Давайте рассаде помидоров в июне половину рекомендуемой дозы жидкого удобрения, когда увидите настоящие листья.
Когда рассада достигнет 15 см, начните давать растению помидоров полную рекомендуемую дозу удобрений.
Своевременное внесение питательных веществ и удобрений имеет решающее значение для развития корней, здоровой листвы и производства плодов помидоров.
Признаками недостатка питательных веществ для помидоров являются:
Желтые листья на помидорах: может указывать на дефицит азота. Но помните, что первые и нижние листья часто желтеют, отслужив свое предназначение.
Пурпурные или коричневые листья на помидорах: могут указывать на дефицит фосфора. Но листья также могут почернеть под воздействием холодной погоды .
Слабые растения помидоров: это может указывать на дефицит калия или плохой полив.
Вы можете выращивать помидоры в почве хорошего качества, не добавляя дополнительного компоста, подкормок или удобрений, но при этом пострадает урожайность помидоров.
Рекомендуется приобрести качественное удобрение, предназначенное для помидоров, чтобы уделять вашим растениям дополнительное внимание.
Дозировка и частота имеют решающее значение, поскольку чрезмерно удобренные растения помидоров дадут плохой урожай.
Качественное жидкое удобрение для помидоров обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами. Следуйте инструкциям на упаковке.
У вас много времени и вы хотите подготовить почву для помидоров: нанесите толстый слой компоста на грядки, прежде чем выносить растения на улицу.
Купите качественное жидкое удобрение для помидоров, используя приведенные ниже соотношения NPK - азот (N), фосфор (P) и калий (K), в качестве ориентира в зависимости от ваших потребностей.
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