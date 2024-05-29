Адвокат розкрив важливий нюанс про те, коли повістку під час мобілізації надсилають військовозобов'язаному поштою.

При надсиланні повістки поштою військовозобов'язаному існує обмежений час, щоб він з'явився до Територіального центру комплектування (ТЦК). Про це наголошив адвокат Андрій Приходько у ефірі КИЇВ24, висвітливши важливий аспект відправлення повісток поштою в адресатів.

Адвокат підкреслив, що особа має 14 днів на те, щоб з'явитися до військово-лікарської комісії (ТЦК) після відправлення повістки. Цей термін починається не з моменту отримання повістки, а з моменту її відправлення або підписання.

"Зараз є ситуації, коли повістки виписують "на вже". Наприклад, до вас підійшли, і кажуть, щоб ви вже проїхали до ТЦК. Але у вас повинен бути оцей розрив 14 днів для того, щоб попередили рідних, близьких чи роботодавців. Але важливо пам'ятати, що ці 14 днів вираховуються не від моменту отримання повістки, а від моменту її відправлення чи підписання. Тому тут потрібно бути уважними", – каже адвокат.

Нагадаємо, що вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним відбувається цілодобово за такими адресами:

Місце проживання або заявлене місце реєстрації.

Місце роботи.

Місце навчання.

Громадські місця.

Громадські будівлі та споруди.

Місця масового скупчення людей.

Військово-лікарські комісії та військові комісаріати.

Пункти пропуску або блокпости.

Пункти пропуску через державний кордон України.

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