При надсиланні повістки поштою військовозобов'язаному існує обмежений час, щоб він з'явився до Територіального центру комплектування (ТЦК). Про це наголошив адвокат Андрій Приходько у ефірі КИЇВ24, висвітливши важливий аспект відправлення повісток поштою в адресатів.
Адвокат підкреслив, що особа має 14 днів на те, щоб з'явитися до військово-лікарської комісії (ТЦК) після відправлення повістки. Цей термін починається не з моменту отримання повістки, а з моменту її відправлення або підписання.
"Зараз є ситуації, коли повістки виписують "на вже". Наприклад, до вас підійшли, і кажуть, щоб ви вже проїхали до ТЦК. Але у вас повинен бути оцей розрив 14 днів для того, щоб попередили рідних, близьких чи роботодавців. Але важливо пам'ятати, що ці 14 днів вираховуються не від моменту отримання повістки, а від моменту її відправлення чи підписання. Тому тут потрібно бути уважними", – каже адвокат.
Нагадаємо, що вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним відбувається цілодобово за такими адресами:
- Місце проживання або заявлене місце реєстрації.
- Місце роботи.
- Місце навчання.
- Громадські місця.
- Громадські будівлі та споруди.
- Місця масового скупчення людей.
- Військово-лікарські комісії та військові комісаріати.
- Пункти пропуску або блокпости.
- Пункти пропуску через державний кордон України.
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