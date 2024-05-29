Адвокат раскрыл важный нюанс о том, когда повестку во время мобилизации посылают военнообязанной почтой.

При отправке повестки военнообязанному почтой существует ограниченное время, чтобы он явился в Территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом отметил адвокат Андрей Приходько в эфире КИЕВ24, осветив важный аспект отправки повесток по почте в адресатов.

Адвокат подчеркнул, что человек имеет 14 дней на то, чтобы явиться в военно-врачебную комиссию (ТЦК) после отправки повестки. Этот срок начинается не с момента получения повестки, а с момента ее отправки или подписания.

"Сейчас есть ситуации, когда повестки выписывают "на уже". Например, к вам подошли, и говорят, чтобы вы уже проехали в ТЦК. Но у вас должен быть этот разрыв 14 дней для того, чтобы предупредили родных, близких или работодателей. Но важно помнить, что эти 14 дней высчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее отправки или подписания. Поэтому здесь нужно быть внимательными», – говорит адвокат.

Напомним, что вручение повесток резервистам и военнообязанным происходит круглосуточно по следующим адресам:

Место жительства или заявленное место регистрации.

Место работы.

Место учебы.

Общественные места.

Общественные постройки и сооружения.

Места массового скопления людей.

Военно-врачебные комиссии и военные комиссариаты.

Пункты пропуска или блокпосты.

Пункты пропуска через границу Украины.

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