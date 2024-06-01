В Україні запустили нову програму підтримки, завдяки якій українці зможуть отримати грошові виплати у розмірі від 1 тис. до 20 тис. євро.

В Україні стартує нова програма підтримки в агропродовольчій сфері під назвою Empowering Women in Agrifood, яка передбачає фінансову допомогу для жінок-підприємиць у розмірі від 1 тис. до 20 тис. євро. Результати відбору стануть відомі 10 червня 2024 року.

Про деталі програми розповіли у Кабінеті Міністрів України. Програма націлена на підтримку бізнесу в агросфері. За інформацією пресслужби, протягом шести місяців десять обраних учасниць програми Empowering Women in Agrifood отримають низку переваг.

Жінкам, які працюють у аграрному бізнесі, буде надано підтримку у вигляді індивідуальної роботи з менторами, участі в офлайн заходах і тренінгах, розвитку бізнес-навичок та збільшення мережі партнерських контактів.

Кожна учасниця отримає гарантовану суму у 1 тис. євро для покриття витрат на проїзд та проживання під час офлайн-заходів. Окрім цього, найкращі проєкти отримають гранти у розмірі 5 тис. та 10 тис. євро на розвиток власної справи.

Експерти відберуть жінок-підприємниць для участі у програмі Empowering Women in Agrifood. Результати відбору будуть оголошені 10 червня, а фінальний форум пройде у листопаді 2024 року в Києві.

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