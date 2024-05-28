Станом на 15 травня 2024 року 51,6 тисячі родин отримали 4,7 мільярда гривень на проведення ремонтних робіт за програмою єВідновлення.

Мешканці Херсонської, Донецької, Харківської та Запорізької областей не можуть отримати компенсації за втрачене житло через труднощі з фіксацією руйнувань у небезпечних зонах, де члени комісій ризикують життям. Незважаючи на успіх програми єВідновлення в інших регіонах, уряд і профільні міністерства активно шукають шляхи вирішення цієї проблеми для найбільш постраждалих територій.

Про це повідомив голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України Сергій Козир.

За його словами, уряд, парламент та Офіс президента не мають чіткої інформації про масштаби необхідних компенсацій у цих регіонах.

Станом на 15 травня 2024 року 51,6 тисячі родин отримали 4,7 мільярда гривень на проведення ремонтних робіт за програмою єВідновлення. Крім того, було видано 6,7 тисячі житлових сертифікатів на придбання або відбудову знищеного житла, середня сума кожного сертифіката становить 1,7 мільйона гривень.

Програма успішно діє переважно в Київській області. Однак навіть там, зокрема в Бучі та Ірпені, люди змушені жити в мобільних містечках, наданих Польщею. Сергій Козир визнає існування територіальної проблеми, яка особливо гостро проявляється в найбільш постраждалих регіонах – на Херсонщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Однією з головних причин, чому компенсації не доходять до жителів цих областей, є ризики для життя та здоров’я членів комісій, які повинні фіксувати руйнування на місці.

Джерело: ZN.UA

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