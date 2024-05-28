По состоянию на 15 мая 2024 года 51,6 тысяч семей получили 4,7 миллиарда гривен на проведение ремонтных работ по программе єВідновлення.

Жители Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей не могут получить компенсации за утраченное жилье из-за трудностей с фиксацией разрушений в опасных зонах, где члены комиссий рискуют жизнью. Несмотря на успех программы есть Восстановление в других регионах, правительство и профильные министерства активно ищут пути решения этой проблемы для наиболее пострадавших территорий.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам временно оккупированных территорий, восстановлению и развитию деоккупированных территорий Украины Сергей Козырь.

По его словам, у правительства, парламента и Офиса президента нет четкой информации о масштабах необходимых компенсаций в этих регионах.

По состоянию на 15 мая 2024 года 51,6 тысяч семей получили 4,7 миллиарда гривен на проведение ремонтных работ по программе єВідновлення. Кроме того, было выдано 6,7 тысяч жилых сертификатов на приобретение или восстановление уничтоженного жилья, средняя сумма каждого сертификата составляет 1,7 миллиона гривен.

Программа успешно действует в основном в Киевской области. Однако даже там, в частности, в Буче и Ирпене, люди вынуждены жить в мобильных городках, предоставленных Польшей. Сергей Козырь признает существование территориальной проблемы, которая особенно остро проявляется в наиболее пострадавших регионах – в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожье. Одной из главных причин, почему компенсации не доходят до жителей этих областей, есть риски для жизни и здоровья членов комиссий, которые должны фиксировать разрушения на месте.

Источник: ZN.UA

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