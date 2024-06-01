В Украине запущена новая программа поддержки, благодаря которой украинцы смогут получить денежные выплаты в размере от 1 тыс. до 20 тыс. евро.

В Украине стартует новая программа поддержки в агропродовольственной сфере под названием Empowering Women in Agrifood, предусматривающая финансовую помощь для женщин-предпринимателей в размере от 1 тыс. до 20 тыс. евро. Результаты отбора станут известны 10 июня 2024 года.

О деталях программы рассказали в Кабинете Министров Украины . Программа направлена ​​на поддержку бизнеса в агросфере. По информации прессслужбы, в течение шести месяцев десять избранных участниц программы Empowering Women in Agrifood получат ряд преимуществ.

Женщинам, работающим в аграрном бизнесе, будет оказана поддержка в виде индивидуальной работы с менторами, участия в офлайн мероприятиях и тренингах, развитии бизнес-навыков и увеличении сети партнерских контактов.

Каждая участник получит гарантированную сумму в 1 тыс. евро для покрытия расходов на проезд и проживание во время офлайн-мероприятий. Кроме того, лучшие проекты получат гранты в размере 5 тыс. и 10 тыс. евро на развитие собственного дела.

Эксперты отберут предпринимателей для участия в программе Empowering Women in Agrifood. Результаты отбора будут оглашены 10 июня, а финальный форум пройдет в ноябре 2024 года в Киеве.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут получить компенсацию за утраченное жилье.

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