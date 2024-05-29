Пенсія в Україні розраховується з урахуванням стажу, зарплати особи та інших показників. Один із цих показників зазнав значних змін, про що повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Відтепер затверджено нове значення середньої заробітної плати, яке використовується для розрахунків пенсії. За період з березня 2023 року до березня 2024 року цей показник збільшився на 2 010,70 гривні. У першому кварталі 2024 року середня зарплата змінювалась наступним чином:

у січні вона становила 14 974,56 гривні;

у лютому – 15 267,60 гривні;

у березні – 15 433,98 гривні.

Цього року на пенсію зможуть вийти українці, які мають достатню кількість стажу, причому мінімальний необхідний стаж залежить від віку майбутнього пенсіонера.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2024 році потрібно мати 31 рік стажу. У наступні роки цей показник поступово збільшуватиметься:

у 2025 році потрібно буде мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки цього року достатньо 21 року стажу. До 2028 року цей показник зростатиме. Щоб піти на пенсію у 65 років, достатньо буде 15 років стажу, і цей показник залишатиметься сталим протягом наступних років.

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