Пенсия в Украине рассчитывается с учетом стажа, зарплаты человека и других показателей. Один из этих показателей претерпел значительные изменения, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Теперь утверждено новое значение средней заработной платы, которое используется для расчетов пенсии. За период с марта 2023 года по март 2024 года этот показатель увеличился на 2 010,70 гривны. В первом квартале 2024 года средняя зарплата изменялась следующим образом:

в январе она составила 14974,56 гривны;

в феврале – 15 267,60 гривны;

в марте – 15433,98 гривны.

В этом году на пенсию смогут выйти украинцы, у которых достаточно стажа, причем минимальный необходимый стаж зависит от возраста будущего пенсионера.

Для ухода на пенсию в 60 лет в 2024 году нужно иметь 31 год стажа. В последующие годы этот показатель будет постепенно увеличиваться:

в 2025 году нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года этого года достаточно 21 года стажа. К 2028 году этот показатель будет расти. Чтобы уйти на пенсию в 65 лет, достаточно будет 15 лет стажа, и этот показатель будет оставаться постоянным в течение следующих лет.

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