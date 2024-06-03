В Україні змінилися цінники на такі популярні сезонні ягоди, як полуниця та черешня.

Шанувальники сезонних ягід тепер можуть побачити, як великі українські супермаркети переглянули ціни на полуницю та черешню. Сезон полуниць в Україні вже розпочався, і попри те, що ціни все ще високі, ягода користується значним попитом.

Про це повідомили аналітики економічного порталу Minfin.

Ціна полуниці

Ціни на солодку ягоду порівняно з минулим місяцем знизилися, впавши з 192,14 грн/кг до 159,00 грн/кг. Проте варто зазначити, що ціни на полуницю в різних супермаркетах можуть відрізнятися. На ринках же вже можна знайти полуницю за цінами нижче 100 гривень.

Ціна черешні

Щодо черешні, вона також вже з'явилася в деяких супермаркетах, хоча її ціна залишається високою. Наприклад, у Метро черешня коштує 299,90 грн/кг, а в мережі супермаркетів "МегаМаркет" за неї потрібно заплатити 405,00 грн/кг.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні змінять правила призначення субсидій. Деяким громадянам необхідно буде з червня заново подати документи. Про такі нововведення повідомили в Пенсійному фонді України. Усім субсидіантам та пільговикам необхідно звернутися до відповідних органів із необхідним пакетом документів. Існує кілька зручних способів подання заяви та необхідних документів для отримання субсидій та пільг.

Останні новини України:

Ціна на газ: у "Нафтогаз" оголосили, скільки треба платити з 1 квітня

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати