В Украине изменились ценники на такие популярные сезонные ягоды, как клубника и черешня.

Любители сезонных ягод теперь могут увидеть, как крупные украинские супермаркеты пересмотрели цены на клубнику и черешню. Сезон клубники в Украине уже начался, и, несмотря на то, что цены все еще высоки, ягода пользуется значительным спросом.

Об этом сообщили аналитики экономического портала Minfin .

Цена клубники

Цены на сладкую ягоду по сравнению с прошлым месяцем снизились, упав со 192,14 грн/кг до 159,00 грн/кг. Однако стоит отметить, что цены на клубнику в разных супермаркетах могут отличаться. На рынках уже можно найти клубнику по ценам ниже 100 гривен.

Цена черешни

Что касается черешни, она тоже уже появилась в некоторых супермаркетах, хотя ее цена остается высокой. К примеру, в Метро черешня стоит 299,90 грн/кг, а в сети супермаркетов "МегаМаркет" за нее нужно заплатить 405,00 грн/кг.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине изменят правила назначения субсидий. Некоторым гражданам необходимо с июня подать документы. О таких нововведениях сообщили в Пенсионном фонде Украины. Всем субсидиантам и льготникам необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимым пакетом документов. Существует несколько удобных способов подачи заявления и документов для получения субсидий и льгот.

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