Відповідно до постанови № 215 субсидіантам та пільговикам необхідно звернутися до відповідних органів з необхідним пакетом документів.

Згідно з нововведеннями, що вступили в дію з червня в Україні, змінено процедуру призначення субсидій. Тепер ті особи, яким раніше субсидії нараховувалися автоматично, повинні особисто подати відповідні документи для підтвердження права на продовження виплат. Про це повідомили в ПФУ.

Як інформує Пенсійний фонд України, згідно з Постановою № 215, усім субсидіантам та пільговикам необхідно звернутися до відповідних органів із необхідним пакетом документів.

Нові правила в Україні стосуються осіб, які наразі отримують житлові субсидії або пільги та відповідають наступним критеріям:

Ті, хто станом на 24 лютого 2022 року, день початку повномасштабної агресії Російської Федерації, вже були отримувачами таких виплат і проживали або наразі проживають на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією чи у зонах активних бойових дій. Ті, хто з моменту початку агресії не подавали заявки на перепризначення своїх субсидій або пільг через органи соціального захисту населення або Пенсійний фонд України.

Для продовження отримання допомоги таким особам потрібно подати необхідні документи відповідним установам.

Ось кілька зручних способів подання заяви та необхідних документів для отримання субсидій та пільг:

Відвідайте сервісний центр Пенсійного фонду України у вашому районі.

Зверніться до уповноважених представників виконавчого органу вашої сільської, селищної або міської ради.

Скористайтеся послугами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Надішліть документи поштою на адресу відповідного органу Фонду.

Подайте документи онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд", або портал "Дія".

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