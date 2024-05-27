Согласно постановлению № 215 субсидиантам и льготникам необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимым пакетом документов.

Согласно нововведениям, вступившим в действие с июня в Украине, изменена процедура назначения субсидий. Теперь лица, которым ранее субсидии начислялись автоматически, должны лично подать соответствующие документы для подтверждения права на продление выплат. Об этом сообщили в ПФУ.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, согласно Постановлению № 215, всем субсидиантам и льготникам необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимым пакетом документов.

Новые правила в Украине касаются лиц, которые получают жилищные субсидии или льготы и отвечают следующим критериям:

Те, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года, день начала полномасштабной агрессии Российской Федерации, уже были получателями таких выплат и проживали или проживают на территориях, находящихся под временной оккупацией или в зонах активных боевых действий. Те, кто с момента начала агрессии не подавали заявки на переназначение своих субсидий или льгот через органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины.

Для продолжения получения помощи таким лицам необходимо предоставить необходимые документы соответствующим учреждениям.

Вот несколько удобных способов подачи заявления и необходимых документов для получения субсидий и льгот:

Посетите сервисный центр Пенсионного фонда в вашем районе.

Обратитесь к уполномоченным представителям исполнительного органа вашего сельского, поселкового или городского совета.

Воспользуйтесь услугами центров предоставления административных услуг (ЦНАП).

Отправьте документы по почте в адрес соответствующего органа Фонда.

Подайте документы онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

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