Міністерство звертає увагу, що під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані завжди мати при собі документи для військового обліку.

Мобілізація в Україні продовжується. Крім працівників територіальних центрів комплектування, право вимагати військовий квиток від військовозобов'язаних мають інші особи. Про це повідомили у прессцентрі Міністерства оборони.

Вимогу надати військово-облікові документи можуть ставити:

представники ТЦК та СП;

співробітники поліції;

представники ДПСУ (в прикордонній зоні, контрольованих районах біля кордону та на пунктах перетину державного кордону України).

Міністерство звертає увагу, що під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають обов'язок завжди мати при собі документи для військового обліку — це може бути військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного у паперовій або електронній формі.

Крім цього, українці призовного віку зобов'язані мати при собі також документ, що ідентифікує особу, наприклад, паспорт.

Нагадаємо, що Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, уточнив, чи будуть використовуватися повістки через додаток "Резерв+". За його словами, на сьогоднішній день повістки військовозобов'язаним можуть вручатися тільки особисто, з підтвердженням отримання підписом.

Дмитро Лубінець також додав, що перша і найважливіша функція "Резерв+" – це оновлення облікових даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти.

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