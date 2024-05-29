Министерство обращает внимание, что во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе документы для военного учета.

Мобилизация в Украине продолжается. Помимо работников территориальных центров комплектования право требовать военный билет от военнообязанных имеют другие лица. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

Требование предоставить военно-учетные документы могут:

представители ТЦК и СП;

сотрудники полиции;

представители ГНСУ (в приграничной зоне, контролируемых районах у границы и на пунктах пересечения государственной границы Украины).

Министерство обращает внимание, что во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе документы для военного учета — это может быть военный билет или удостоверение военнообязанного в бумажной или электронной форме.

Кроме этого, украинцы призывного возраста обязаны иметь при себе также документ, идентифицирующий личность, например паспорт.

Напомним, что Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уточнил, будут ли использоваться повестки через приложение "Резерв+". По его словам, на сегодняшний день повестки военнообязанным могут вручаться только лично с подтверждением получения подписью.

Дмитрий Лубинец также добавил, что первая и важнейшая функция "Резерв+" - обновление учетных данных: мобильного телефона, фактического места жительства и электронной почты.

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