Місячний календар на 2024 рік, дізнайтеся про вдалі дні посадки з 27 травня по 2 червня залежно від фази Місяця.

Українцям розповіли про сприятливі дні для посадки рослин згідно з Місячним календарем з 27 травня по 1 червня.

Щоб виростити хороший та багатий урожай, слідкуйте за фазами Місяця при посадці та догляді за рослинами у 2024 році.

Отже, що потрібно та не потрібно робити на городі з 27 травня по 2 червня:

25-27 травня — найбільше вам потрібно попіклуватися про перший урожай. Намагайтеся регулярно поливати свій город та не шкодувати води (особливо, якщо у вашій місцевості довго не було дощу).

28 травня — у цей день вам краще утриматися від садово-городніх робіт та присвятити свій час чомусь іншому.

29 травня — ви можете обробити деякі культури від шкідників та зайнятися прополювання грядок. Також у цей день дозволено садити та пересаджувати рослини.

30-31 травня — подийте та підживіть ваші рослини. Також займіться прищепленням бажаних рослин, щоб вони розмножувалися. Усі рослини в ці дні вже повинні рости на постійних місцях, пересаджувати не бажано. Окрім того, можете обробити парники і теплиці.

1-2 червня – ці дні найбільш сприятливі для роботи з зеленню, салатом, огірками, томатами, баклажанами, солодким перцем, кабачками, патисонами, гарбузами. Також у цей період ви можете висаджувати, висівати та доглядати за домашніми і садовими квітами, кущами, деревами.

Останні новини України:

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт: не зав'яне і буде рясно цвісти.

Як отримати розкішний врожай полуниці на відкритому грунті: поради, які допоможуть.

Як правильно висаджувати розсаду огірків: правила шикарного врожаю.