Одне з головних правил правильної посадки петунії у відкритий грунт – відсутність загрози нічних заморозків та встановлення теплої, сонячної погоди.

Петунія – неймовірна гарна і ніжна квітка, яку можна зустріти на вулицях міст, садах і приватних ділянках.

Але, якщо провести висадку петунії у відкритий грунт неправильно, рясного цвітіння можна і не дочекатися.

Для висадки петунії у відкритий грунт рослина повинна мати міцну кореневу систему. Це, як правило, відбувається через три місяці після посіву насіння петунії. Ще одна важлива порада перед посадкою петунії у відкритий грунт – загартовування розсади. Щодня, починаючи з 1-1,5 годин, петунію необхідно виносити на відкрите повітря.

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт.

Фахівці радять спочатку обрати злегка затінене та захищене від вітру місце або виносити розсаду петунії тільки в ранкові та вечірні години. Потім, поступово, збільшувати тривалість загартовування і зменшуючи тінь для розсади петунії.

Загартовування розсади петунії відбувається протягом 7-10 днів.

А як правильно висаджувати петунію у відкритий грунт розповіла авторка блогу «Яскрава клумба».

Земля для висадки петуній повинна бути пухка, легка і буквально розсипатися в руках.

«На кожен метр квадратний 30 літрів компосту берем, осмокот додаєм і по клумбі розсипаємо, перекопуємо. По розміру горщика ямку формуємо, з горщиком рослину вставляємо і по боках ущільнюємо. Щедро петунію проливаємо, з горщика дістаємо і разом з земляною грудкою в яму переміщаємо. При потребі підсипаємо і грунт наколо рослини злегка ущільняємо.

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт.

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт.

Далі у воду укорінювач потрібно додати і ще раз все гарненько полити. Поверхню землі навколо рослини потрібно замульчувати. Мульча буде краще вологу тримати», - розповіла господиня.

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт.

Як правильно посадити петунію у відкритий грунт.

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