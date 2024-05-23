Вирощуючи петунію в горщику або кашпо, треба знати низку важливих правил – від того, який сорт обрати, яка ємність підійде найкраще і яким повинен бути грунт.

Для того, щоб виростити розкішні петунії треба пам’ятати, що ця квітка любить великі об’єми. І чим більша ємність, тим кращим буде кущ петунії.

«Якщо Ви придбали ампельні вегетативні сорти, їх можна садити у горщики 5-10 л землі, цього достатньо. А от для сильнорослих сортів (Тайдал, Опера, Віста) краще обирати горщики обʼємом не менше 15 літрів. А там чим більше, тим краще», - каже авторка блогу «Rozkvitai».

Секрети вирощування петуній в кашпо і горщику.

За словами садівниці, субстрат, у який висаджується петунія, має бути легкий, пропускати гарно воду і повітря, даючи кореневій системі дихати.

«Не слід забувати, що корисних речовин там на багато не вистачить, бо обʼєм землі, як не крути, обмежений, тож у горщики та кашпо додаємо добрива пролонгованої дії», - розповіла садівниця. Таким чином під час кожного поливу петуній у грунт будуть поступати корисні макро та мікро елементи.

Нагадаємо, що не всі сорти петуній підходять для висаджування в горщик.

Для вирощування в горщиках і кашпо вибирають ампельні петунії. Саме вони найбільш ефектно виглядають у підвісних кашпо або в високих підлогових вазонах.

Секрети вирощування петуній в кашпо і горщику.

Петунії необхідно вчасно обрізати і видаляти висохлі квіти. В іншому випадку рослина почне в'янути. Крім того, може знизитися кількість квітів.

Додамо, що якщо вирішено висаджувати петунію у відкритий грунт – це робиться в похмурий день або вже після заходу сонця.

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