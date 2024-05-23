Выращивая петунию в горшке или кашпо, нужно знать ряд важных правил – от того, какой сорт выбрать, какая емкость подойдет лучше всего и какой должна быть почва.

Для того чтобы вырастить роскошную петунию нужно помнить, что этот цветок любит большие объемы. И чем больше емкость, тем лучше будет куст петунии.

«Если Вы приобрели ампельные вегетативные сорта, их можно сажать в горшки 5-10 л земли, этого достаточно. А вот для сильнорослых сортов (Тайдал, Опера, Виста) лучше выбирать горшки объемом не менее 15 литров. А там чем больше, тем лучше», - говорит автор блога «Rozkvitai».

Секреты выращивания петуний в кашпо и горшке.

По словам садовницы, субстрат, в который высаживается петуния, должен быть легким, пропускать хорошо воду и воздух, давая корневой системе дышать.

«Не следует забывать, что полезных веществ там много не хватит, потому что объем земли, как ни крути, ограничен, поэтому в горшки и кашпо добавляем удобрения пролонгированного действия», - рассказала садовница. Таким образом, во время каждого полива петуний в почву будут поступать полезные макро и микро элементы.

Напомним, что не все сорта петуний подходят для высадки в горшок.

Для выращивания в горшках и кашпо выбирают ампельные петунии. Именно они наиболее эффектно смотрятся в подвесных кашпо или высоких напольных вазонах.

Секреты выращивания петуний в кашпо и горшке.

Петунии необходимо вовремя обрезать и удалять высохшие цветы. В противном случае растение начнет увядать. Кроме того, может снизиться количество цветов.

Добавим, что если решено высаживать петунию в открытый грунт – это делается в пасмурный день или уже после заката.

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