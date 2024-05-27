Одно из главных правил правильной посадки петунии в открытую почву – отсутствие угрозы ночных заморозков и установление теплой, солнечной погоды.

Петуния – невероятный красивый и нежный цветок, который можно встретить на улицах городов, садах и участках.

Но, если провести высадку петунии в открытый грунт неправильно, пышного цветения можно и не дождаться.

Для высадки петунии в открытый грунт растение должно иметь крепкую корневую систему. Это, как правило, происходит через три месяца после посева семян петунии. Еще один важный совет перед посадкой петунии в открытый грунт – закаливание рассады. Каждый день, начиная с 1-1,5 часов, петунию необходимо выносить на открытый воздух.

Как правильно посадить петунию в открытый грунт.

Специалисты советуют сначала выбрать слегка затененное и защищенное от ветра место или выносить рассаду петунии только в утренние и вечерние часы. Затем постепенно увеличивать продолжительность закаливания и уменьшая тень для рассады петунии.

Закаливание рассады петунии происходит в течение 7-10 дней.

А как правильно высаживать петунию в открытую почву рассказала автор блога «Яркая клумба».

Земля для высадки петуний должна быть пышная, легкая и буквально рассыпаться в руках.

«На каждый квадратный метр 30 литров компоста берем, осмокот добавляем и по клумбе рассыпаем, перекапываем. По размеру горшка ямку формируем, с горшком растение вставляем и по бокам уплотняем. Щедро петунию проливаем, из горшка достаем и вместе с земляным комом в яму перемещаем. При необходимости подсыпаем и почву вокруг растения слегка уплотняем.

Как правильно посадить петунию в открытую почву.

Как правильно посадить петунию в открытую почву.

Далее в воду укоренитель нужно добавить и еще раз все хорошенько полить. Поверхность земли вокруг растения нужно замульчировать. Мульча будет лучше держать влагу», - рассказала хозяйка.

Как правильно посадить петунию в открытую почву.

Как правильно посадить петунию в открытую почву.

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