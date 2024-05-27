Лунный календарь на 2024 год, узнайте об удачных днях посадки с 27 мая по 2 июня в зависимости от фазы Луны.

Украинцам рассказали о благоприятных днях для посадки растений согласно Лунному календарю с 27 мая по 1 июня.

Чтобы вырастить хороший и богатый урожай, следите за фазами Луны при посадке и уходе за растениями в 2024 году.

Итак, что нужно и не нужно делать в огороде с 27 мая по 2 июня:

25-27 мая - больше всего вам нужно позаботиться о первом урожае. Старайтесь регулярно поливать свой огород и не жалеть воды (особенно если в вашей местности долго не было дождя).

28 мая – в этот день вам лучше воздержаться от садово-огородных работ и посвятить свое время чему-то другому.

29 мая – вы можете обработать некоторые культуры от вредителей и заняться пропалкой грядок. Также в этот день разрешено сажать и пересаживать растения.

30-31 мая - подойдите и подпитайте ваши растения. Также займитесь прививкой желаемых растений, чтобы они размножались. Все растения в эти дни должны уже расти на постоянных местах, пересаживать не желательно. Кроме того, можете обработать парники и теплицы.

1-2 июня – эти дни наиболее благоприятны для работы с зеленью, салатом, огурцами, томатами, баклажанами, сладким перцем, кабачками, патиссонами, тыквами. Также в этот период вы можете высаживать, высевать и ухаживать за домашними и садовыми цветами, кустарниками, деревьями.

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