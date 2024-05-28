В Україні хочуть різко підвищити штрафи. Недавно Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який забороняє місцевій владі евакуювати автомобілі під час воєнного стану.

Також у проєкті закону 9092-3 пропонується збільшити штрафи за порушення правил паркування.

Суми адміністративного стягнення за паркування транспортних засобів на місцях для людей з інвалідністю пропонуються збільшити з 1020 до 1700 гривень.

Крім того, водіям автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, які залишать свої транспортні засоби на місцях для паркування електротранспорту, загрожуватиме штраф у розмірі 850 гривень. Наразі за такі порушення стягується штраф у розмірі 340 гривень.

Варто нагадати, що згідно з оновленими Правилами дорожнього руху (ПДР), українські водії тепер мають вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів.

Невиконання цієї вимоги може призвести до нарахування штрафу у розмірі 510 гривень. Поліцейські нагадали, що раніше таке вимикання світла було обов'язковим лише в період з 1 жовтня по 1 травня, а тепер потрібно дотримуватися цієї вимоги протягом усього року. Вони пояснили, що вмикання світла фар є додатковою пасивною безпекою руху, а дослідження показали, що використання денних ходових вогнів зменшує кількість аварій на автомобілях на 5-15%.

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