В Украине хотят резко повысить штрафы Недавно Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий местным властям эвакуировать автомобили во время военного положения.

Также в проекте закона 9092-3 предлагается увеличить штрафы за нарушение правил парковки.

Суммы административного взыскания за парковку транспортных средств на местах для людей с инвалидностью предлагаются увеличить с 1020 до 1700 гривен.

Кроме того, водителям автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые оставят свои транспортные средства на местах для парковки электротранспорта, грозит штраф в размере 850 гривен. За такие нарушения взимается штраф в размере 340 гривен.

Следует напомнить, что согласно обновленным Правилам дорожного движения (ПДД), украинские водители теперь должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Невыполнение этого требования может привести к начислению штрафа в размере 510 гривен. Полицейские напомнили, что раньше такое выключение света было обязательным только в период с 1 октября по 1 мая, а теперь нужно соблюдать это требование в течение всего года. Они объяснили, что включение света фар является дополнительной пассивной безопасностью движения, а исследования показали, что использование дневных ходовых огней уменьшает количество аварий на автомобилях на 5-15%.

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