Існує ризик, що після підвищення тарифів обмеження енергопостачання стануть ще суворішими.

За словами директора енергетичних програм Володимира Омельченка, підвищення тарифів на світло може зробити обмеження енергопостачання для українців ще сильнішими.

Загалом, підвищення тарифів на електроенергію має потенціал не лише для зменшення боргів на енергетичному ринку, але й для поліпшення фінансового стану енергетичних компаній. Проте це не означає, що відновлення енергетичних потужностей відбудеться негайно, хоча процес може бути прискорений.

Існує ризик, що після підвищення тарифів обмеження енергопостачання стануть ще суворішими. Особливо це актуально в літні місяці через збільшення споживання електроенергії через спеку та інтенсивне використання кондиціонерів.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", - розповів Омельченко.

Експерт припустив, що мешканці Києва найбільше відчують наслідки майбутніх відключень електропостачання. Зараз же встановлення лімітів не враховує наявність критично важливої інфраструктури, що працює на рівень всієї країни, що час від часу призводить до більших обмежень енергопостачання в Києві, ніж в середньому по Україні.

Уряд наразі працює над розробкою справедливих графіків відключень для всіх регіонів країни.

Джерело: РБК-України.

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