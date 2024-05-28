Существует риск, что после повышения тарифов ограничения энергоснабжения станут еще более строгими.

По словам директора энергетических программ Владимира Омельченко, повышение тарифов на свет может сделать ограничение энергоснабжения для украинцев еще сильнее.

В целом повышение тарифов на электроэнергию имеет потенциал не только для уменьшения долгов на энергетическом рынке, но и для улучшения финансового состояния энергетических компаний. Однако это не означает, что возобновление энергетических мощностей произойдет немедленно, хотя процесс может быть ускорен.

Существует риск, что после повышения тарифов ограничения энергоснабжения станут еще более строгими. Особенно это актуально в летние месяцы из-за увеличения потребления электроэнергии из-за жары и интенсивного использования кондиционеров.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно велик уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - рассказал Омельченко.

Эксперт предположил, что жители Киева больше всего ощутят последствия будущих отключений электроснабжения. Сейчас же установка лимитов не учитывает наличие критически важной инфраструктуры, работающей на уровень всей страны, что иногда приводит к большим ограничениям энергоснабжения в Киеве, чем в среднем по Украине.

Правительство работает над разработкой справедливых графиков отключений для всех регионов страны.

Источник: РБК-Украина.

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