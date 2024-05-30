Існують важливі поради, які допоможуть вам зрозуміти, що посадити поряд з часником та цибулею, щоб мати багатий урожай.

Хоча вирощування цибулевих є відносно простим завданням, більш складним є те, що нам потрібно думати, що посадити поряд з часником та цибулею. Ці поради мають допомогти вам у цьому процесію

Що посадити поряд з часником

Полуниця

Смачна солодка полуниця є улюбленою серед багатьох шкідників, але російські садівники виявили, що посадка часнику поруч запобігає шкідникам.

Шпинат

Шпинат майже такий же морозостійкий, як і часник, тому він чудовий компаньйон на зиму. Посадіть часник в ряд або круг навколо шпинату, щоб захистити його під час холодної зими.

Родина капустяних

Сімейство капустяних (капуста, брокколі, листова капуста) особливо чутливі до нападів комах, тому часник є ідеальною парою.

Помідори

Часник відомий своєю здатністю відлякувати навіть найнеприємніших червоних павутинних кліщів.

Троянди

Троянди і часник - найкращі друзі. Смердючий запах листя часнику (який покривається приємним запахом троянд для людського носа) запобігає трояндам від багатьох шкідників, у тому числі від чорної плямистості. Тож вам варто справді задумати про те, щоб посадити троянди поряд з часником.

Що посадити поряд з цибулею

Буряк

Буряк і цибуля віддають перевагу однаковим грунтовим умовам. Буряк є одним із багатьох коренеплодів у списку рослин-супутників цибулі.

Шпинат

На шпинат часто нападають голодні комахи, які люблять погризти зелене листя, і кролики, які роблять цю листяну рослину основним продуктом харчування. Перемішування шпинату з деякими рослинами цибулі допоможе вберегти цих шкідників і дозволить вам насолоджуватися плодами вашої праці так само, якщо не більше, ніж ваші загарбники в саду.

Інші рослини з роду цибулі, такі як часник, цибуля-порей, цибуля-шалот і шніт-цибуля, є чудовими рослинами-компаньйонами для цибулі. Їм потрібні однакові поживні речовини, тому удобрювати їх простіше. Майте на увазі, вирощуючи цибулю поруч з іншими рослинами з роду цибулі, що особливу увагу слід приділяти шкідникам, оскільки патогени можуть легко переходити між рослинами одного сімейства.

Помідори

Цибуля дуже добре підходить як рослина-компаньйон для овочів родини пасльонових. Цибуля відлякує шкідників від цих смачних овочів і допоможе вам отримати здоровий, щедрий урожай, коли настане час збирати.

Перець

Ще один представник сімейства пасльонових, цей солодкий або гострий овоч може привабити комах і гризунів на садову ділянку. Цибуля може чудово відганяти комах від рослин перцю та збивати з пантелику голодних гризунів неприємним запахом цибулі. Посадка обох разом підвищує ймовірність того, що ці дорогоцінні перці переживуть сезон.

Баклажани

Цей універсальний фрукт є ще однією пасльоновою культурою та ідеальним компаньйоном для посадки поряд із цибулею не лише заради користі, що є фантастичним, оскільки гризуни люблять їсти баклажани, а й заради смаку. Посадка баклажанів, цибулі та помідорів разом практично спонукає інгредієнти стрибати, щоб створити неймовірно свіжий рататуй у ті теплі літні ночі, коли свіжа їжа в саду ідеальна.

Полуниця

Якщо ви вирішите посадити полуницю поряд з цибулею, це захистить шкідників від вашого солодкого врожаю цукеркових червоних ягід, щоб ви могли насолоджуватися ними, а не комахами чи пухнастими тваринами, які часто зустрічаються у вашому саду.

Картопля

Картопля, коренеплід сімейства пасльонових, має такі ж улюблені умови, як і цибуля. Здається, найбільшою перевагою є те, що цибуля відлякує шкідників від зараження картоплі, коли вона росте.

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