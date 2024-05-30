Есть важные советы, которые помогут вам понять, что посадить рядом с чесноком и луком, чтобы иметь богатый урожай.

Хотя выращивание луковых является относительно простой задачей, более сложно, что нам нужно думать, что посадить рядом с чесноком и луком. Эти советы должны помочь вам в этом процессе.

Что посадить рядом с чесноком

Клубника

Вкусная сладкая клубника является любимой среди многих вредителей, но российские садоводы обнаружили, что посадка чеснока рядом предотвращает вредителей.

Шпинат

Шпинат почти такой же морозостойкий, как и чеснок, поэтому он отличный компаньон на зиму. Посадите чеснок в ряд или круг вокруг шпината, чтобы защитить его во время холодной зимы.

Семья капустных

Семейство капустных (капуста, брокколи, листовая капуста) особенно чувствительны к приступам насекомых, поэтому чеснок является идеальным паром.

Помидоры

Чеснок известен своей способностью отпугивать даже самых неприятных красных паутинных клещей.

Розы

Розы и чеснок – лучшие друзья. Зловонный запах листьев чеснока (покрывающийся приятным запахом роз для человеческого носа) предотвращает розы от многих вредителей, в том числе от черной пятнистости. Так что вам стоит действительно задумать о том, чтобы посадить розы рядом с чесноком.

Что посадить рядом с луком

Свекла

Свекла и лук предпочитают одинаковые почвенные условия. Свекла является одним из многих корнеплодов в списке растений-спутников лука.

Шпинат

На шпинат часто нападают голодные насекомые, любящие погрызть зеленые листья, и кролики, делающие это лиственное растение основным продуктом питания. Перемешивание шпината с некоторыми растениями лука поможет уберечь этих вредителей и позволит вам наслаждаться плодами вашего труда так же, если не больше, чем ваши захватчики в саду.

Другие растения из рода лука , такие как чеснок, лук-порей, лук-шалот и шнит-лук, являются отличными растениями-компаньонами для лука. Им нужны одинаковые питательные вещества, поэтому удобрять их проще. Имейте в виду, выращивая лук рядом с другими растениями из рода лука, что особое внимание следует уделять вредителям, поскольку патогены могут легко переходить между растениями одного семейства.

Помидоры

Лук очень хорошо подходит как растение-компаньон для овощей семейства пасленовых. Лук отпугивает вредителей от этих вкусных овощей и поможет вам получить здоровый, щедрый урожай, когда придет время собирать.

Перец

Еще один представитель семейства пасленовых, этот сладкий или острый овощ может привлечь насекомых и грызунов на садовый участок. Лук может отлично отгонять насекомых от растений перца и сбивать с толку голодных грызунов неприятным запахом лука. Посадка обоих вместе повышает вероятность того, что эти драгоценные перцы переживут сезон.

Баклажаны

Этот универсальный фрукт является еще одной пасленовой культурой и идеальным компаньоном для посадки рядом с луком не только ради пользы, что является фантастическим, поскольку грызуны любят есть баклажаны, но ради вкуса. Посадка баклажанов, лука и помидоров вместе практически побуждает ингредиенты прыгать, чтобы создать невероятно свежий рататуй в те теплые летние ночи, когда свежая еда в саду идеальна.

Клубника

Если вы решите посадить клубнику рядом с луком, это защитит вредителей от вашего сладкого урожая конфетных красных ягод, чтобы вы могли наслаждаться ими, а не насекомыми или пушистыми животными, часто встречающимися в вашем саду.

Картофель

Картофель, корнеплод семейства пасленовых, имеет такие же любимые условия, как лук. Кажется, наибольшим преимуществом является то, что лук отпугивает вредителей от заражения картофеля, когда он растет.

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