1 березня в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, яка охопила більшість із 10 мільйонів пенсіонерів, але не всім пощастило.

Пенсійний фонд України не проіндексував виплати для багатьох українців, що спричинило початок повернення пенсіонерам коштів, передбачених для них на законодавчому рівні. Про це заявив пенсійний експерт Сергій Коробкін, пояснивши, з якою ситуацією це пов'язано.

1 березня в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, яка охопила більшість із 10 мільйонів пенсіонерів. Індексація склала 8%, з мінімальною доплатою в розмірі 100 грн і максимальною - 1500 грн. Після перерахунку весняною порою середня пенсія зросла до 5717 грн.

Проте виявилося, що не всі пенсіонери отримали свої надбавки. Є ті, чиї виплати залишилися на колишньому рівні. Мова, зокрема, про тих, хто вийшов на пенсію у 2020 році. Протягом перших трьох років їхні пенсії не зростали на відсоток індексації, а лише доповнювалися невеликою сумою, близько 135 грн.

За даними Коробкіна, пенсії багатьох українців у березні було проіндексовано, проте ця ж сума була віднята з індексаційних надбавок, нарахованих у попередні роки. Як результат, загальний розмір виплати залишився незмінним.

Багато людей, які вийшли на пенсію у 2020 році, залишилися без підвищення. Також стало відомо, що у деяких українців, які недавно стали пенсіонерами, з неясних причин зменшили розрахунковий розмір середньої заробітної плати, що використовується для перерахунку пенсій.

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