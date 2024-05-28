Пенсійний фонд України не проіндексував виплати для багатьох українців, що спричинило початок повернення пенсіонерам коштів, передбачених для них на законодавчому рівні. Про це заявив пенсійний експерт Сергій Коробкін, пояснивши, з якою ситуацією це пов'язано.
1 березня в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, яка охопила більшість із 10 мільйонів пенсіонерів. Індексація склала 8%, з мінімальною доплатою в розмірі 100 грн і максимальною - 1500 грн. Після перерахунку весняною порою середня пенсія зросла до 5717 грн.
Проте виявилося, що не всі пенсіонери отримали свої надбавки. Є ті, чиї виплати залишилися на колишньому рівні. Мова, зокрема, про тих, хто вийшов на пенсію у 2020 році. Протягом перших трьох років їхні пенсії не зростали на відсоток індексації, а лише доповнювалися невеликою сумою, близько 135 грн.
За даними Коробкіна, пенсії багатьох українців у березні було проіндексовано, проте ця ж сума була віднята з індексаційних надбавок, нарахованих у попередні роки. Як результат, загальний розмір виплати залишився незмінним.
Багато людей, які вийшли на пенсію у 2020 році, залишилися без підвищення. Також стало відомо, що у деяких українців, які недавно стали пенсіонерами, з неясних причин зменшили розрахунковий розмір середньої заробітної плати, що використовується для перерахунку пенсій.
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